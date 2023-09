Einbürgerungen dauern in einigen Kommunen sehr lange

Mehr zum Thema

Mann beleidigt und verletzt drei Menschen in Halle In Halle hat ein Mann am Freitagabend mehrere Personen verletzt und soll in der Folge Polizeibeamte bedroht und bespuckt haben. Er sei so aggressiv gewesen, dass ihm zeitweilig eine Handfessel angelegt werden musste, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten waren gerufen worden, nachdem der Mann im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle nach den Angaben verbal aggressiv gegenüber Passanten aufgetreten war. Danach habe er wahllos drei Personen geschlagen und diese leicht verletzt. Auf dem Weg in ein Krankenhaus spuckte er die Polizeibeamten den Angaben zufolge an. Auch dort verhielt er sich weiterhin aggressiv, auch gegenüber dem Krankenhauspersonal, hieß es. Bei dem 32-Jährigen wurden mehrere Gramm Cannabis aufgefunden. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Kater im Motorraum: Werkstatt muss helfen Ein Kater hat sich in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) im Motorraum eines Autos verkrochen und ist erst in einer Autowerkstatt wieder aus seinem Versteck befreit worden. Wie die Polizei in Salzwedel am Freitag mitteilte, hatte schon am vergangenen Sonntag ein Mann darüber informiert, dass sich das Tier in seinem Auto so verklemmt habe, dass es auch bei geöffneter Motorhaube nicht mehr freikomme. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Kater schon mehrere Tage in dieser Lage befunden hat. Das Auto wurde abgeschleppt und in der Werkstatt wurde die Unterverkleidung abgebaut, um ihn zu befreien. Das Tier wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei suchte den Tierhalter.