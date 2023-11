Einbrüche in mehrere Bootshäuser in Schwerin: Zeugen gesucht

Mehr zum Thema

Bergungsarbeiten für Kutter „Nordland III“ angelaufen Mit Kränen, Tauchern und Dutzenden Einsatzkräften haben in Greifswald-Wieck die Bergungsarbeiten für den nach der jüngsten Sturmflut teilweise gesunkenen Fischkutter Nordland III begonnen. Ziel sei es, das Schiff möglichst wieder schwimmfähig zu machen. Sollte dies nicht gelingen, sei man aber vorbereitet, den Kutter per Kran an Land zu hieven, sagte Einsatzleiter Perry Schongalla von der Firma Moses Maritime Dienstleistungen. Sechs Taucher seien im Einsatz, um die Hebegurte unter dem Rumpf durchzuziehen.

Zahl der Einschulungen in MV entgegen Bundestrend gesunken In Mecklenburg-Vorpommern sind zum Schuljahr 2023/2024 rund 14.800 Kinder eingeschult worden und damit etwas weniger als im Jahr davor. Der Rückgang betrug 0,6 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Demnach sind Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (minus 0,7 Prozent) die beiden einzigen Bundesländer, in denen die Zahl der eingeschulten Kinder zurückgegangen ist.