Einbruch in Western-Freizeitpark im Harz

Nach Anschlag in Halle: Mahnende Worte beim Jahrestag Vier Jahre nach dem antisemitischen Anschlag in Halle ist das Thema Judenfeindlichkeit in den Augen vieler Politiker noch immer präsent. Zum Jahrestag fanden sie deutliche Worte.

Polizei steht mit jüdischen Gemeinden in Kontakt Vor dem Hintergrund der aktuellen Angriffe auf Israel haben die Polizeibehörden in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau am Samstag Kontakt zu den jüdischen Gemeinden aufgenommen, um Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die Entwicklung der aktuellen Lage zwingt die Sicherheitsbehörden auf allen Ebenen zu erhöhter Wachsamkeit, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Die Polizei informiere die Gemeinden fortlaufend zur weiteren Entwicklung und zu möglichen Maßnahmen.