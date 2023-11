Einbruch in Logistik-Lager: Diebe nehmen 2000 Fernseher mit

Unbekannte Täter haben aus Lagerhallen einer Logistik-Firma in Duisburg 2000 LED-Fernseher sowie 16.000 elektrische Zahnbürsten gestohlen. Aus einem Bürogebäude hätten sie auch einen mehr als 100 Kilogramm schweren Tresor mitgenommen, teilte die Polizei in Duisburg am Dienstag mit. Der Wert der Beute betrage etwa 1,4 Millionen Euro. Die Diebe gelangten offenbar in das Gebäude, indem sie ein verschlossenes Fenster aufhebelten. Der Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende.

Die Polizei erklärte, derzeit würden Spuren am Tatort und Bilder einer Videoüberwachung ausgewertet. Von Zeugen erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise. Um die Beute wegzufahren, waren wohl mehrere Lastwagen nötig.