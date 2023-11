Einbruch in Elektromarkt: Diebe erbeuten Handys und Tablets

Mehr zum Thema

Der 11.11. - In Köln oft ruppig, in Düsseldorf friedlich Nach dem Start in die neue Karnevalssession hat die Polizei im Rheinland eine erste Bilanz für die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf gezogen, wo Zehntausende ausgelassen gefeiert haben. Während in der Landeshauptstadt das traditionelle Hoppeditzerwachen vor dem Rathaus einer Polizeisprecherin zufolge quirlig, aber friedlich verlief, gab es in Köln Sperrungen wegen Überfüllung und eine Reihe von Vorfällen wie Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.