Ein paar Tage behielt sie es für sich – doch jetzt geht Farina mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. „Bei uns wurde eingebrochen“, berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Und zwar, als sie gemeinsam mit ihrem Mann und Töchterchen Nola in Dubai im Urlaub war: „Das muss ein superkurzes Zeitfenster gewesen sein, weil meine Schwester die ganze Zeit hier war. Und als sie abgereist ist, hat meine Mom sie abgelöst und es hier so vorgefunden.“

Lese-Tipp: Einbrecher schlagen Fenster bei Pietro Lombardi ein - jetzt ist die Spurensicherung da!

Weiter erzählt sie, dass es in der Nachbarschaft schon öfters zu Einbrüchen dieser Art gekommen sei: „Ich wusste nur, eines Tages wird es uns auch erwischen. Deswegen war ich jetzt nicht so krass geschockt, um ehrlich zu sein. Und bin jetzt auch nicht so traumatisiert davon.“ Im ersten Moment, als sie den Anruf ihrer Mutter erhalten habe, sei ihr schon das Herz in die Hose gerutscht: „Dann sind wir aber direkt in den organisatorischen Modus, dass man sich nicht so großartig reingesteigert hat.“

Lese-Tipp: Einbruch in der Urlaubszeit: Diese Gaunerzinken kündigen die Kriminellen an

Dabei ließen die Einbrecher schon vieles mitgehen: „Es ist schon einiges weg. Fast alle meine Taschen und auch mein gesamter Schmuck.“ Kurios an der Sache: „Ein paar Dinge sind auch da geblieben, an denen ich auch emotional hänge.“ Darunter fallen eine goldende Chanel-Handtasche und ihr rosafarbener Gender-Reveal-Ring. „Komisches Gefühl, aber meine Mutter hat hier alles so hergerichtet, als wenn nie etwas passiert wäre. Das war schon von Vorteil, dass wir nicht da waren, dass generell niemand da war“, fasst die Content-Creatorin abschließend zusammen.