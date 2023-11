Einbrecher stehlen Technik aus Traktoren für 100.000 Euro

Mehr zum Thema

Viertelfinal-Auslosung im Sachsenpokal am 9. Dezember Die Viertelpokal-Begegnungen des Sachsenpokals werden im Rahmen der Regionalliga-Partie FSV Zwickau gegen 1. FC Lokomotive Leipzig am 9. Dezember (14.00 Uhr) in der Halbzeitpause ausgelost. Das teilte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) am Dienstag mit. Beide Mannschaften haben sich bereits für die nächste Runde, die am 23. und 24. März 2024 ausgetragen wird, qualifiziert. Der letzte Teilnehmer wird in dem Duell zwischen VfB Empor Glauchau und der SG Dynamo Dresden am Mittwoch (13.00 Uhr/Tag24) ermittelt.

Dresdner verdienen sachsenweit im Schnitt am meisten In Sachsen verdienen Arbeitnehmer in Dresden im Schnitt am meisten. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lag der durchschnittliche Verdienst in Dresden bei 37.661 Euro. In Leipzig (36.438 Euro) und Chemnitz (34.139 Euro) lagen die Bruttolöhne dahinter immer noch über dem Landesschnitt. In Sachsen betrug der durchschnittliche Lohn 33.466 Euro im Jahr 2021. Damit sei der im Vergleich zum Jahr 2020 aber um rund 1000 Euro gestiegen. Bundesweit liegt Sachsens Spitzenreiter Dresden im Vergleich mit 400 anderen Städten in Deutschland nur auf Rang 97, wie die Statistiker mitteilten.