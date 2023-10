Einbrecher stehlen mannshohen Tresor

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Unterfranken haben Diebe einen mannshohen Tresor samt Inhalt und einen Geländewagen gestohlen. Das in Schweinfurt gestohlene Auto sei ausgebrannt neben der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in Baden-Württemberg gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der leere Tresor sei im Kofferraum des Wagens entdeckt worden.

Ob die Täter das gestohlene Auto selbst angezündet haben, blieb zunächst unklar. Zur Flucht hätten sie mutmaßlich auch ein weiteres Auto genutzt. Zum Wert der Beute, die in der Nacht auf Donnerstag bei dem Einbruch gestohlen wurde, konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Unter den entwendeten Gegenständen sei aber auch Schmuck gewesen.