Einbrecher stehlen iPads aus Grundschule

Unbekannte haben aus einer Grundschule in Bergisch Gladbach mehrere iPads gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die Schule ein. Demnach brachen sie dabei sämtliche Räume mit teils großer Gewalt auf. Wie viele iPads genau gestohlen wurden und ob die Täter auch noch andere Wertgegenstände mitnahmen, war zunächst unklar - ebenso der Gesamtwert der gestohlenen Tabletcomputer. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten Einbrecher in etlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen Tablets und Laptops gestohlen.