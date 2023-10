Einbrecher sprengen Geldautomaten in Geschäft

Unbekannte Täter haben in einem Geschäft im Landkreis Kehlheim einen Geldautomaten gesprengt - und sind ohne Bargeld geflüchtet. Die Täter seien in der Nacht zum Dienstag in das Lebensmittelgeschäft in Neustadt an der Donau eingebrochen, teilte die Polizei mit. Trotz der anschließenden Sprengung des Automaten kamen sie nicht an das Bargeld. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei vorerst nicht sagen.