Einbrecher finden Autoschlüssel und stehlen Fahrzeug

Unbekannte sind in Germersheim zunächst in ein Einfamilienhaus eingestiegen und dann mit dem Auto der Bewohner geflüchtet. Das teilte die Polizei der pfälzischen Stadt am Sonntag mit. Demnach hatten sich die Täter zunächst in der Nacht auf Samstag durch die Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Dort nahmen sie der Polizei zufolge einen auf einer Kommode liegenden Fahrzeugschlüssel eines Kleinwagens an sich und flüchteten anschließend mit dem Auto. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro und sucht nach Zeugen.