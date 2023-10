Einbrecher erbeuteten 2018 Langwaffen von Hendrik Wüst

Mehr zum Thema

Iserlohn Roosters verpflichten Stürmer Shinkaruk Die Iserlohn Roosters haben Hunter Shinkaruk unter Vertrag genommen. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwochabend mitteilte, ist der Stürmer bereits am Freitag im Kellerduell mit den Augsburger Panthers (19.30 Uhr) spielberechtigt. An diesem Tag feiert der frühere Spieler der Vancouver Canucks auch seinen 29. Geburtstag. In der nordamerikanischen Profiliga NHL lief der im kanadischen Calgary geborene Linksschütze Shinkaruk 15 Mal auf.