Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Kollision

Machtkampf in AfD-Fraktion: SPD warnt vor Kurswechsel Dem Wechsel an der AfD-Fraktionsspitze folgt der große Knall. Der abgewählte Vorsitzende spricht von gebrochenen Absprachen. Der neue starke Mann fordert seinen Vorgänger zur Aufgabe des Landtagsmandats auf. Die SPD-Regierungsfraktion warnt vor einem AfD-Kurswechsel.