Ein Toter nach Auffahrunfall auf A1

Mehr zum Thema

Helge Schneider veröffentlicht neuen Kommissar-Krimi Der Entertainer Helge Schneider hat einen neuen Krimi geschrieben. Protagonist in Stepptanz ist abermals Kommissar Schneider, der bereits in fünf früheren Büchern des Künstlers ermittelte. Das Buch erscheint am Donnerstag (5.10.). Enthalten sind auch 18 Zeichnungen des Autors. In dem Krimi überführt der Kommissar einen Mörder, der Körperteile seiner Opfer zusammen mit Elektronik-Bauteilen zu menschenähnlichen Hybriden zusammensetzt. Die wiederum fahren nach Paris oder werden zu Opfern anderer Mörder.