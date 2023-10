Ein Toter bei schwerem Autounfall bei Beelitz

Mehr zum Thema

Aufruf zu unangemeldeter Palästina-Demo: Einsatz in Neukölln Wegen des Aufrufs zu einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration war die Polizei am Dienstagabend in Neukölln im Einsatz. Im Bereich Sonnenallee und Pannierstraße wurde durch teilweise vermummte Personen mehrfach Pyro gezündet, teilte die Polizei Berlin auf X, ehemals Twitter, mit. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei gab es im Internet einen Aufruf zur Teilnahme an einer Demonstration, die aber nicht angemeldet gewesen sei.