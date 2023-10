„Ein schöner Abend“: Erleichterung der Eintracht nach 2:0

Mehr zum Thema

CDU-Ministerpräsident Rhein gewinnt erneut seinen Wahlkreis Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein hat sein Direktmandat für den Landtag verteidigt. Bei der Landtagswahl am Sonntag gewann er nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis den Wahlkreis Frankfurt VI und zieht damit erneut als direkt gewählter Abgeordneter in das Parlament ein. Er holte 40,2 Prozent der Wahlkreisstimmen und hatte damit einen deutlichen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern. Bereits bei der Landtagswahl 2018 hatte Rhein diesen Wahlkreis gewonnen, damals allerdings noch nicht als Regierungschef.