„Ein Privileg“: Miami Dolphins legen in Frankfurt los

Das Football-Team der Miami Dolphins ist in Deutschland angekommen. Der Trainer hält die Reise und das Erlebnis in Deutschland für „surreal“.

Für den Trainer der Miami Dolphins ist das bevorstehende Frankfurt-Spiel eine große Ehre. Vor neuen Fans und auch großen NFL-Fans zu spielen, die selten live dabei sein können - das ist ein Privileg, sagte Football-Chefcoach Mike McDaniel am Mittwoch in Frankfurt. Der 40-Jährige und sein Team reisten bereits fünf Tage vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs an. Die Chiefs haben erst am Freitag öffentliche Termine in Deutschland.

Es ist echt surreal, erklärte McDaniel, der nach eigenen Angaben erstmals für ein Football-Spiel den Atlantik überquerte. Es fühlt sich wie etwas an, auf das wir eigentlich kein Anrecht haben, das uns ehrt - und dem wir mit vollem Einsatz und Fleiß gerecht werden wollen. Die Spieler seien begeistert.

Und ihre bisherige Saisonbilanz kann sich sehen lassen: Nach den ersten acht Wochen verzeichneten die Dolphins sechs Siege und zwei Niederlagen. Damit sind sie gleichauf mit ihrem Duellgegner um Star-Quarterback Patrick Mahomes. Was auch immer passiert, wir werden am Sonntag die beste Version von uns sein, sagte McDaniel.