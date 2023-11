Ein Mensch schwer verletzt bei Unfall auf Landstraße

Mehr zum Thema

Winterdienst zum ersten Mal in dieser Saison im Einsatz Wegen glatter Straßen ist am Sonntagmorgen zum ersten Mal in dieser Saison der Winterdienst in Hamburg ausgerückt. 123 Einsatzkräfte sind im Einsatz, um wichtige Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Buslinienverkehr sowie ein ausgewähltes Netz an Radwegen zu räumen, wie die Stadtreinigung am Sonntagmorgen mitteilte. Zugleich erinnerte die Stadtreinigung die Anwohner an ihre Pflicht, Gehwege zu räumen und bei Glätte zu streuen und mahnte weiterhin zur Vorsicht. Bis zum Morgen ereigneten sich nach Angaben von Feuerwehr und Polizei keine größeren Unfälle.