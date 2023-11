Ein Knall, viel Rauch und fette Beute

Meistens fliegen Geldautomaten in den kleinen Vororten und den grenznahen Gemeinden in die Luft. In Riedlingen (Kreis Biberach) und in Hohberg (Ortenaukreis), in Stutensee bei Karlsruhe und in Haigerloch (Zollernalbkreis) zum Beispiel. Am häufigsten knallte es in diesem Jahr im Gebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen (acht Mal), sechs Mal schlugen Räuber in den Regionen Freiburg und Offenburg zu, nur ein Mal rund um Konstanz.