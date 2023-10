Ein Jahr nach erstem Muezzin-Ruf keine weiteren Anträge

Mehr zum Thema

Schulplätze für geflüchtete Kinder fehlen auch in NRW Zehntausende geflüchtete Kinder und Jugendliche werden an Schulen in Nordrhein-Westfalen unterrichtet. Einer kleineren Zahl von Schülern konnte noch kein Platz vermittelt werden.

Ferienende: Viele Fluggäste an den Airports erwartet Zum Ende der Herbstferien steht für viele Familien an diesem Wochenende die Rückreise an. Deshalb rechnen die großen Flughäfen und die Bahn mit einem verkehrsstarken Wochenende. Auf den Autobahnen in NRW erwartet der ADAC kein deutlich erhöhtes Staupotenzial.