Ein Hauch von Winter erreicht den Norden

Gegen Ende des Herbstes gibt der Winter bereits seine Visitenkarte in Hamburg und Schleswig-Holstein ab. In der Hansestadt rückte der Winterdienst erstmals voll aus.

Einen Vorgeschmack auf seine Möglichkeiten hat der Winter in Hamburg und Schleswig-Holstein hinterlassen. Schneefall sorgte am Dienstagmorgen für den ersten Volleinsatz der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Seit kurz nach Mitternacht streuten 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Fahrzeugen unter anderem zunächst wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, wie die SRH am frühen Morgen mitteilte.

Im weiteren Verlauf der Nacht und des frühen Morgens folgten demnach Busbuchten, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege sowie die unmittelbare Umgebung mit Mittelinseln. Die Stadtreinigung wies darauf hin, dass es trotz des Einsatzes glatt sein könne - besonders auf Brücken und in Nebenstraßen. Der Einsatz war nötig geworden, weil Nässe auf den Straßen und Wegen stellenweise gefroren war.

Auch in Teilen Schleswig-Holsteins hatte Schneefall seit Montagabend für schwierigere Straßenverhältnisse als normal gesorgt. Die Autofahrer hatten sich aber offensichtlich gut auf die Situation eingestellt. Berichte über eine größere Zahl von Unfällen wurden nicht bekannt.

Das winterliche Intermezzo ist noch nicht vorüber. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in der Nacht zu Mittwoch vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals bei Tiefsttemperaturen bis minus fünf Grad wieder Schneefall geben. Am Mittwoch sollen die Wolken bei leichtem Dauerfrost von Nordfriesland her auflockern. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen nach Angaben des DWD noch weiter in den Keller rauschen: Im Landesinneren sind bis minus acht Grad möglich, an den Küsten bis minus zwei Grad.