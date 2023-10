Ein-Euro-Hummus vom Discounter unter den Testsiegern

Kichererbsen, die Sesampaste Tahini, Zitronensaft, Knoblauch, Kreuzkümmel und Salz: Das sind die traditionellen Zutaten von Hummus. Viele Hersteller der Fertigprodukte mixen zusätzliche Öle, Essig und Konservierungs- oder Verdickungsmittel dazu.

Was nach Meinung von Öko-Test allerdings nicht darin landen sollte, ist Glyphosat. Das Pflanzengift ist umstritten, für Mischprodukte wie Hummus gibt es allerdings keine gesetzlichen Grenzwerte. Das Magazin fand Glyphosat in zwei Produkten und vergab die Bewertung „ausreichend“.

Ebenfalls problematisch: Mineralölbestandteile, vor allem sogenannte MOAH. Sie können über Schmieröle in der Produktion in Lebensmittel gelangen, darunter auch Verbindungen, die krebserregend sind. Diese fand das Labor im K-Take it Veggie Hummus Veganen Bio-Aufstrich von Kaufland. Das Gesamturteil deshalb: „Mangelhaft“.