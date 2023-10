Eigengewächs Heinzelmann verlängert bei Balingen-Weilstetten

Mehr zum Thema

Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand auf Recyclinghof Auf einem Recyclinghof in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein großes Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei seien seit dem frühen Morgen vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es entwickelten sich große Rauchwolken. Anwohner wurden zunächst aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Messungen der Feuerwehr ergaben aber keine Schadstoffbelastung, wie diese mitteilte. Die Brandursache war zunächst unbekannt, ebenso die voraussichtliche Dauer der Löscharbeiten.

Gericht stoppt geplante Baumrodung für Gasleitung Streit gibt es schon länger, nun hat ein Gericht entschieden: Zum Verlegen einer Gasleitung in einem künftigen Freiburger Neubaugebiet dürfen vorerst keine Bäume gefällt werden. Wie das Freiburger Verwaltungsgericht am Dienstag mitteilte, gab es einem Eilantrag der Umweltschutzorganisation Nabu gegen die geplanten Fällungen im Westen der Schwarzwaldmetropole statt.