Eifeler erschlagen: Prozess wegen Mordes gegen zwei Männer

Mehr zum Thema

Tödlicher Streit in Wohnung: Tatverdächtiger festgenommen Ein Streit in einer Wohnung in Tönisvorst ist für einen 30-Jährigen in der Nacht auf Sonntag tödlich verlaufen. Ein 56-Jähriger soll den Mann bei der Auseinandersetzung im Landkreis Viersen mit einem Messer verletzt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Diese führten demnach zum Tod des Opfers. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen, er gilt als dringend tatverdächtig, wie es hieß. Weitere Details und Hintergründe wurden nicht genannt. Die Mordkommission der Polizei Mönchengladbach ermittelt.

Mutmaßlicher Brandstifter wegen versuchten Mordes in U-Haft Die Polizei hat nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herford einen 21-Jährigen festgenommen. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, am Freitagmorgen das Feuer in einer Wohnung in dem Haus gelegt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Bielefeld am Samstag mit.

