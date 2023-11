Eifel-Literatur-Festival: Neuer Leiter stellt Programm vor

Das Eifel-Literatur-Festival ist unter neuer Leitung am Start. Festivalgründer Josef Zierden hat die Organisation an seinen Sohn Johannes Zierden übergeben: Er stellt heute in Prüm das Programm für 2024 vor. Geplant ist eine kompakte Ausgabe mit sechs Veranstaltungen von April bis Juni. 2024 sei ein Jubiläumsjahr, da das Festival vor 30 Jahren in 1994 gegründet wurde, hieß es aus dem Festivalbüro. Auch künftig werde es alle zwei Jahre über die Bühne gehen.

Die Reihe galt bisher als bedeutendstes Literaturfestival in Rheinland-Pfalz. Das Festival hat bisher in seiner Geschichte mehr als 250 Autorinnen und Autoren aus 16 Ländern in die Eifel gelockt, darunter auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) und Herta Müller. Die Zahl der Besucher beläuft sich laut Zierden Senior insgesamt auf gut 100.000.