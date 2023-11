Obwohl Weihnachten schon bald vor der Tür steht, spulen wir in der GZSZ-Welt noch einmal zurück in Richtung Osterzeit. Da gab es besonders eine Szene, die Chryssanthi und Felix so schnell nicht mehr vergessen werden. In der Szene bemalen Laura und John zusammen Ostereier. Als sie sich sein neuestes Kunstwerk anschauen will, passiert es. In der Szene knallt Chryssanthi mit ihrem Osterei am Stil gegen das von Felix.

Dieses geht natürlich sofort kaputt und die ersten Lacher müssen nicht lange auf sich warten. „Keine Ahnung, deine Eier sind nicht standhaft“, platzt es aus Chryssanthi heraus. Und Felix entgegnet: „Meine Eier sind halt einfach alt.“

Ach, wie schön witzig können Outtakes sein – bitte mehr davon!