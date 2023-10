Ehrenpreis der European Film Academy an Filmregisseur Tarr

Mehr zum Thema

Barenboim: Angriff auf Zivilbevölkerung Verbrechen Der Dirigent Daniel Barenboim verfolgt die Entwicklung in Israel nach eigenen Worten mit Entsetzen und größter Sorge. Der Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung ist ein ungeheuerliches Verbrechen, das ich auf das Schärfste verurteile, schrieb der frühere langjährige Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden auf seinem Instagram-Account.