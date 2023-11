In diesem Fünf-Sterne-Hotel geschah das Drama

Für die Tochter und Enkel des Ehepaares ist der Traumurlaub in Ägypten zu einem echten Albtraum geworden. Als die beiden Senioren am Morgen nicht zum Frühstück erschienen, sorgte sich die Tochter der beiden und sah nach ihren Eltern. Auf dem Bett fand sie ihre stöhnende Mutter. Ihr Vater stolperte offenbar durch das Zimmer, als sei er betrunken. John Cooper starb am selben Tag noch im Hotelzimmer, seine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert – dort starb dann auch sie.

Nun, fünf Jahre später, ist demnach die wahrscheinliche Todesursache gefunden. Der ägyptische Generalstaatsanwalt gab damals an, dass Darmbakterien für den Tod des Ehepaars verantwortlich seien. Der Reiseveranstalter Thomas Cook quartierte alle seine Gäste daraufhin in andere Hotels um. (ibü/dpa)