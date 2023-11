Ehemaliger Schalke-Trainer Diethelm Ferner gestorben

Mehr zum Thema

900 Menschen bei friedlicher Pro-Palästina-Demo in Hagen Bis zu 900 Menschen haben sich in Hagen nach Angaben der Polizei an einer friedlichen propalästinensischen Kundgebung beteiligt. Die Demonstration war unter dem Motto Friedens- und Schweigemarsch für Nahost angemeldet. Nur in wenigen Fällen hätten die Einsatzkräfte bei Verstößen gegen Auflagen aktiv werden müssen, sagte ein Polizeisprecher nach der Abschlusskundgebung am Freitagnachmittag. Wegen eines Auflagenverstoßes im Zusammenhang mit einem nicht zulässigen Plakat sei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt worden.

1300 Beschäftigte im NRW-Handel legen Arbeit nieder Im Tarifkonflikt des Handels haben am Freitag Gewerkschaftsangaben zufolge 1300 Menschen in Nordrhein-Westfalen an Warnstreiks teilgenommen. Davon seien Modehändler, Elektronikshops und Möbelanbieter aus dem Einzelhandel betroffen gewesen, teilte Verdi in Düsseldorf mit. Im Groß- und Außenhandel legten Beschäftigte ihre Arbeit in Lagerstandorten von Supermarkt-Ketten nieder.