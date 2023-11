Ehemaliger Mitangeklagter von Drach schweigt im Zeugenstand

Mehr zum Thema

Keine Festnahmen bei Razzia gegen „Reichsbürger“ in Hessen Wieder gehen Ermittler gegen sogenannte Reichsbürger vor. Auch in Hessen gibt es Durchsuchungen - diesmal aber keine Festnahmen.

Neue Playmobil-Ausstellung „Weltreise“ im Kloster Eberbach Mit der neuen Playmobil-Ausstellung Weltreise will das Kloster Eberbach im Rheingau seinen Besuchern eine Begegnung mit den Völkern und Religionen der Erde ermöglichen. Wir möchten mit diesem Format Gäste aller Generationen und Glaubensrichtungen ansprechen und damit auch ein Zeichen für Toleranz, Nächstenliebe und die Vielfalt der Kulturen setzen, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Eberbach, Julius Wagner, am Mittwoch.