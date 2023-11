Ehemaliger Mitangeklagter von Drach schweigt im Zeugenstand

Mehr zum Thema

Hilfe gegen Verbrechen: „Aktenzeichen XY“ verleiht Preise Vier mutige und engagierte Menschen sind von der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY...Ungelöst mit einem Preis für ihren Einsatz gegen Verbrecher ausgezeichnet worden. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen wurde ihnen am Donnerstag im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin überreicht.