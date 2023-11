Ehemaliger Formel-1-Team-Gründer Zakowski tot

Erich Zakowski ist tot. Er starb mit 89 Jahren. Der Motorsport trauert um einen Enthusiasten, der es mit einem eigenen Team bis in die Formel 1 schaffte.

Der Gründer des ehemaligen Formel-1-Rennstalls Zakspeed, Erich Zakowski, ist tot. Zakowski starb bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 89 Jahren, wie sein Sohn Philipp der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte.

Wir nehmen in stillem Gedenken Abschied von einem Menschen, der uns und der Rennsportwelt viel gegeben hat, hieß es in dem Post der Zakspeed Group bei Facebook: Erich war für viele nicht nur ein Teamchef, sondern auch ein aufrichtiger Freund. Wenn sein Leben auch von Höhen und Tiefen geprägt war, so blieb er dem Motorsport doch immer mit großem Interesse und Leidenschaft verbunden.

Von 1985 bis einschließlich 1989 fuhr das deutsche Werksteam Zakspeed, das sowohl das Chassis als auch den Antrieb selbst produzierte, in der Motorsport-Königsklasse. Bei 53 Grand Prix stand der Rennstall letztlich am Start. Die beste Platzierung war der fünfte Platz des Briten Martin Brundle beim Großen Preis von San Marino in Imola 1987, Christian Danner fuhr damals im zweiten Zakspeed auf Rang sieben. Die größten und meisten Erfolge feierte Erich Zakowski aber im Tourenwagen-Rennsport.

Neben Brundle und Danner fuhr unter anderem auch Bernd Schneider für Zakspeed in der Formel 1. Nach dem Aus in der Königsklasse übergab Erich Zakowski die Verantwortung an seinen Sohn Peter.