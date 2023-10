Eggestein köpft St. Pauli gegen Schalke ins Achtelfinale

Mehr zum Thema

Metzgerkittel und Kunstblut: Zombies laufen durch Essen Blutverschmierte Metzgerkittel und gruselige Zombiemaske: In Essen sind am Dienstagabend bei Einbruch der Dunkelheit wieder furchterregende Gestalten durch die Stadt gezogen - allerdings deutlich weniger als in früheren Jahren. 100 Teilnehmer seien unter dem Motto Stadt und Land in Zombiehand angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Tatsächlich gekommen seien rund 20. Sie trugen teils aufwendige Kostüme mit viel Kunstblut und Masken. Ein Teilnehmer hatte sich eine Getränkedose mit Flüssiglatex an den Kopf geklebt.