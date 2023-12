„Egal wie“: 1. FC Nürnberg will ins DFB-Pokal-Viertelfinale

Die Stimmung beim 1. FC Nürnberg ist nach zwei Klatschen stark getrübt. Im DFB-Pokal wollen die Franken Frust abbauen. Ein schmerzlich vermisster Aktivposten ist fraglich.

Nach zwei krachenden Niederlagen im Liga-Alltag will der 1. FC Nürnberg mit einem Erfolg im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Kaiserslautern für einen Stimmungsumschwung sorgen. Wir müssen endlich wieder unser Ding machen, forderte Trainer Cristian Fiel für das Auswärtsspiel am Dienstag (18.00 Uhr) mehr Aktivität seiner Mannschaft im Spiel mit dem Ball. Das Ziel des Fußball-Zweitligisten ist der Einzug ins Viertelfinale, der mit rund 1,7 Millionen Euro Prämie dotiert ist. Egal wie, das ist das, was wir schaffen wollen, formulierte Fiel am Montag.

Seine Mannschaft unterlag vor einer Woche mit 1:4 beim Karlsruher SC und kassierte am Samstag im eigenen Stadion ein noch schlimmeres 0:5 gegen Fortuna Düsseldorf. Der zuletzt in der Liga gesperrte Mittelfeldspieler Jens Castrop ist angeschlagen und damit fraglich.