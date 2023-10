Nimm dich in Acht, Sommerhaus – denn jetzt sind die Liebeskrieger los! Ja, Edith und Eric Stehfest sehen nicht nur exzentrisch aus, sie sind es auch. In der Bocholter Promi-WG wollen der selbsternannte „Warrior of love“ und seine holde Maid 2023 beweisen, dass ihre Liebe zueinander sämtliche Challenges und Hürden überwinden kann. Oben im Video erklären uns Eric und Edith, warum sie sich trotz ihrer bewegten Lebens- und Liebesgeschichte für ganz normale Menschen halten.

Hier stellen war das Kandidaten-Paar der neuen Sommerhaus-Staffel genauer vor.