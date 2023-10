Eder plant überarbeiteten Entwurf für Jagdgesetz bis Januar

Mehr zum Thema

Gremien von CSV und Liberalen für Koalitionsverhandlungen Nach der Parlamentswahl in Luxemburg wollen die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) und die Demokratische Partei (DP) Gespräche zur Bildung einer Koalition aufnehmen. Das teilten beiden Parteien nach Tagung ihrer Nationalvorstände am Montagabend mit. Die Beschlüsse seien jeweils einstimmig gefallen.