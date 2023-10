Der Ecovacs Deebot T20 Omni ist ein 2-in-1-Gerät, denn er kann saugen und wischen. Als Nutzer brauchen Sie sich um die Reinigung der Wischmopps nicht kümmern, da dieser in der Station automatisch gereinigt werden. Fährt der Roboter über einen Teppich, hebt er den Mopp automatisch an, sodass der Teppich trocken bleibt.

Wischfunktion: Auto-Mopp-Hebefunktion beim Teppich, Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie mit 55 Grad Celsius, Mopps rotieren bis zu 180 Mal pro Minute

Station: Frischwasserbehälter (vier Liter), Schmutzwasserbehälter (vier Liter), Staubbeutel (drei Liter), Moppreinigung mit 55 Grad Celsius und Trocknung

Frischwasserbehälter (vier Liter), Schmutzwasserbehälter (vier Liter), Staubbeutel (drei Liter), Moppreinigung mit 55 Grad Celsius und Trocknung Besonderheiten: selbstentleerend, automatische Reinigung der Station

Bei Amazon gibt es jetzt den Bestpreis auf den Haushaltshelfer. Stark reduziert war das Modell zuletzt Anfang September – doch so tief wie jetzt sank der Preis noch nie. Zuschlagen lohnt sich also auf alle Fälle, denn das Angebot gilt nur am Amazon Prime Day. Bei Fachmagazin Chip bekam der Ecovacs Deebot T20 Omni im Test die Note sehr gut (1,4).