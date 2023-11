Die Viva-Moderatorin und der Popstar – Enie van de Meiklokjes und Kim Frank sind das Skandalpaar der späten 90er-Jahre. Statt der Echt-Band werden plötzlich Pärchenbilder auf den Titelseiten gedruckt. „Ich glaube, meine Beziehung mit Enie war der Anfang vom Ende von Echt“, sagt Kim Frank heute in der ARD Dokumentation „Echt – Unsere Jugend“ und erklärt: „Wir waren gerade dabei, endlich als Band ernst genommen zu werden. Aber ausgerechnet jetzt war mein Privatleben überall in den Boulevardmedien.“ Weiter sagt der Musiker in der Dokumentation: „So wichtig meine Beziehung mit Enie für mich war, meine erste große Liebe sollte mich von den wichtigsten Menschen in meinem Leben entfernen.“

Seine Bandkollegen haben ihm später erklärt, dass sie Kim Frank nur noch von außen betrachten konnten, durch die Linse der Öffentlichkeit, als einen Popstar und nicht als ihren Freund. „Ich glaube, das war der Moment, als wir anfingen, uns voneinander zu entfernen“, sagt Kim. Ab dann gibt es zwischen den Kindheitsfreunden immer mehr Spannungen, bis sich die Band im Jahr 2002 auflöst.