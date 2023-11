Eberl zu Bayern? „Personalien werden intern diskutiert“

Mehr zum Thema

Auto hebt bei Unfall ab und schleudert in Baumkrone Im Erzgebirge ist ein Auto bei einem Unfall etwa 30 Meter durch die Luft geflogen und dabei auch in eine Baumkrone geschleudert. Die 24 Jahre alte Fahrerin sei in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Polizei. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille gemessen. Die Frau sei von Oelsnitz nach Zschocken unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei sie in den Straßengraben geraten. Eine Einfahrt zu einem Feldweg habe dann das Auto abheben lassen. Es sei in fast fünf Metern Höhe in den Baum geschleudert und anschließend auf ein Feld gestürzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehr als 20.000 Euro.

Ermittlung zu antisemitischen Äußerungen in Bahn in Dresden Ein 54-jähriger Mann hat sich nach Polizeiangaben in einer Straßenbahn in Dresden lautstark antisemitisch und volksverhetzend geäußert und anschließend einen Fahrgast bedroht. Dieser sei eingeschritten und habe den 54-Jährigen zur Mäßigung aufgefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beteiligten an einer Haltestelle ausstiegen, habe der Verdächtige eine Flasche nach dem 36 Jahre alten Fahrgast geworfen und den Hitlergruß gezeigt. Polizisten stellten den 54-Jährigen. Der zweite Mann blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen in der Bahn am Samstagmittag beobachtet haben.