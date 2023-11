E-Zigarette für Schusswaffe gehalten: Polizeieinsatz

Weil ein 19-Jähriger eine E-Zigarette für eine Schusswaffe gehalten hat, ist es im Allgäu zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der junge Mann habe die Polizei gerufen, weil er im Dunkeln annahm, in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Eine der alarmierten Streifen habe am Dienstagabend daraufhin zwei Menschen kontrolliert und bei einem der beiden eine E-Zigarette entdeckt. Bei einer Gegenüberstellung habe sich der Irrtum des 19-Jährigen herausgestellt. Die Polizei habe nicht weiter tätig werden müssen.