E-Roller von Brücke geworfen: Prozess beginnt

Nach Explosion vor Tattoo-Studio: Polizei prüft Angriff Nach der Explosion vor einem Tattoo-Studio in Wittenberge (Landkreis Prignitz) prüft die Polizei, ob es sich um einen gezielten Angriff gehandelt hat. Noch seien die Hintergründe unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ersten kriminaltechnischen Untersuchungen zufolge war am frühen Samstagmorgen Pyrotechnik vor dem Laden in der Perleberger Straße explodiert. Das Schaufenster war dabei komplett zerstört worden. Die Statik des Hauses sei aber nicht gefährdet - das Gebäude könne weiter genutzt werden.

Mann an Haltestelle bewusstlos geprügelt: Intensivstation Bei einem Streit an einer Haltestelle in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mann bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wurde nach dem Angriff am Sonntagabend mit Kopfverletzungen in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert, wie die Polizei am Montag mitteilte.