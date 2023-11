E-Bike-Fahrerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mainz-Sportchef Heidel denkt in der Krise nicht ans Aufhören Sportverstand Christian Heidel sieht trotz des Absturzes in der Fußball-Bundesliga keinen Grund für einen vorzeitigen Abschied von Mainz 05. Die Suche nach einem Chefcoach will er nicht übereilen.

Wechselhaft und etwas kälter: Glätte droht in der Nacht Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt herbstlich-wechselhaft. In der Nacht können die Werte in den Minusbereich sinken, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte. Für den Dienstag rechnen die Meteorologen mit Wolken und gebietsweise leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu elf Grad Celsius und bis zu fünf Grad in Hochlagen.