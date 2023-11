Dynamo zieht mit 4:0 in Glauchau ins Viertelfinale ein

Mehr zum Thema

1500 Lehrkräfte in Chemnitz und Zwickau im Warnstreik Rund 1500 Lehrkräfte sind am Dienstag dem Aufruf mehrerer Gewerkschaften zu einem Warnstreik in Chemnitz und Zwickau gefolgt. Die Beteiligung ist trotz des schlechten Wetters enorm und so können wir den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen, sagte der Landesvorsitzende des Sächsischen Lehrerverbands (SLV), Michael Jung, auf Anfrage.