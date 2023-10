Dynamo vor Spitzenspiel torlos: Aue findet zurück zum Erfolg

Mehr zum Thema

Tierheime kämpfen mit gestiegenen Kosten bei mehr Tieren Corona-Nachwehen in Kombination mit Preissteigerungen führen in Thüringens Tierheimen zu schwierigen Zeiten. Dabei bescherten gerade Hunde den Kommunen Rekordeinnahmen, moniert der Tierschutzverband.

Thüringer Teilnehmer auf Buchmesse: Auch Dietze-Bücher dabei Zur Frankfurter Buchmesse werden auch wieder Verlage und andere Unternehmen aus Thüringens Literaturbereich am Main vertreten sein. Elf Unternehmen aus dem Freistaat präsentieren sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums dieses Jahr vom 18. bis 22. Oktober in der hessischen Metropole. Das Spektrum reiche von klassischen Verlagen über Vertriebsplattformen für E-Books bis zu Druckereien und Anbietern von Logistiklösungen für Online-Shops.