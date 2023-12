Dynamo Dresden zum Wintercamp in die Türkei

Mehr zum Thema

Freie Wähler: Grimmaer Oberbürgermeister als Spitzenkandidat Der Oberbürgermeister von Grimma soll die Freien Wähler (FW) in Sachsen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen. Matthias Berger (parteilos) sei der ideale Kandidat, sagte FW-Landeschef Thomas Weidinger am Freitag in Grimma bei der Nominierung durch den Landesvorstand. Der 55-jährige vertrete die Wette der Partei: frei von Ideologie, bürgernahe Politik und konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Menschen. Berger muss noch auf dem Landesparteitag in Grimma am 3. Februar bestätigt werden.

Altan im Dresdner Residenzschloss wiederhergestellt Der Altan im Dresdner Residenzschloss ist wiederhergestellt. Die viergeschossige Loggia mit ihrem biblischen Freskenzyklus und Bildhauerarbeiten sei wieder in voller Schönheit zu bewundern, teilte das Finanzministerium am Freitag in Dresden mit. Wenn ein Wort die Arbeiten am Altan am besten beschreiben kann, so ist dies Kontinuität. Das betrifft sowohl den langjährigen Planungsprozess als auch die über Jahre andauernde Arbeit der Restauratoren vor Ort, sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU).