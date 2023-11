Dynamo Dresden verliert bei Bayern-Bezwinger Saarbrücken

Der Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken beschert Dynamo Dresden die erste Niederlage seit sieben Spielen. Das Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken verlor der Fußball-Drittligist am Sonntag in der 3. Fußball-Liga mit 0:1 (0:1), bleibt aber dennoch Tabellenführer. Den entscheidenden Treffer vor 14 352 Zuschauern im Ludwigsparkstadion erzielte Kai Brünker in der 41. Minute.

In der neunten Minute hatten die Saarbrücker die erste Großchance zur Führung. Brünker stand allein vor dem Dynamo-Tor, verfehlte es aber knapp. Das Spiel gestaltete sich danach ausgeglichen, bis Brünker kurz vor der Pause seine zweite Chance bekam. Nach einer Flanke von Calogero Rizzuto konnte Brünker (41.) den Kopfball diesmal verwandeln.

In der zweiten Hälfte wechselten sich die beiden Mannschaften mit gefährlichen Strafraumaktionen ab. Insgesamt nahm das Spiel deutlich an Intensität zu. Dresden erhöhte besonders in der letzten Viertelstunde den Druck und schaffte in der 76. Minute durch Jakob Lemmer beinahe den Ausgleich. Auch in der 90. hatten die Elbestädter die Chance zum Ausgleich, doch FCS-Keeper Tim Schreiber parierte glänzend. Trotz einiger gefährlicher Situationen gelang Dynamo auch in der elfminütigen Nachspielzeit der Ausgleich nicht mehr und musste nach vier Siegen in Serie eine Niederlage hinnehmen.