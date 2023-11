Dynamo Dresden feiert deutlichen Sieg in Köln

Mehr zum Thema

Weltkriegsbombe entschärft: Evakuierung aufgehoben In Nordhausen ist am Freitagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Evakuierungsmaßnahmen rund um den Fundort der Bombe seien aufgehoben worden, teilte die Polizei mit. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten gefunden worden. Es handelte sich nach Polizeiangaben um eine 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe. Vor der Entschärfung wurde aus Sicherheitsgründen rund um den Fundort in der Rothenburgstraße ein Sperrkreis eingerichtet. Betroffen waren den Angaben zufolge Wohnungen, aber auch Supermärkte und Tankstellen. Eine Turnhalle sollte als Anlaufpunkt dienen.

ThSV Eisenach kassiert vierte Niederlage in Folge Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Gegen den Tabellennachbarn HSG Wetzlar verloren die Wartburgstädter am Freitag in der Werner-Aßmann-Halle mit 23:27 (11:10) vor 2913 Zuschauern.

RTL