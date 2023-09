Dynamik auf Berliner Arbeitsmarkt lässt nach

Mehr zum Thema

Wasserfreunde Spandau 04 starten Projekt Titelverteidigung Der deutsche Wasserball-Meister Spandau 04 geht die Titelverteidigung in der Bundesliga an. 68 Stunden nach dem internationalen 6:16-Fehlstart bei CNA Barcelona in der Champions League steigen die Berliner am Samstag beim Vorjahres-Fünften SV Ludwigsburg 08 (16.00 Uhr) ins Wasser. Der Auftakt in der Bundesliga ist zugleich die Generalprobe für das Supercup-Spiel gegen Pokalsieger Waspo Hannover am 3. Oktober in der Schöneberger Schwimmhalle (15.00 Uhr).