DWD: Schneedecke auf dem Fichtelberg über Nacht gewachsen

Die Schneedecke auf dem Fichtelberg ist dicker geworden: 63 Zentimeter wurden am Dienstagmorgen auf dem höchsten Berg Sachsens gemessen. Und es schneit noch weiter, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bis in die Nacht auf Mittwoch könnten weitere 5 Zentimeter dazukommen.

Auch an anderen Orten im Erzgebirge liegt eine dicke weiße Decke: An der Station in Carlsfeld wurden 40 Zentimeter Schnee gemessen, in Zinnwald 34 Zentimeter und in Marienberg 24 Zentimeter. Auch an diesen Orten sollte es bis in die Nacht auf Mittwoch weiter schneien.

Im tiefer gelegenen Chemnitz könnten zu den 12 Zentimetern Schnee am Dienstag noch 1 bis 2 Zentimeter dazukommen, so der DWD. Es sei zu erwarten, dass es die ganze Woche so winterlich bleibe. Auch wenn in den Tieflagen die Schneedecke etwas tauen könne - ganz verschwinden solle der Schnee nicht.

Die Meteorologen rechneten für Dienstag mit Temperaturen von -1 bis 0 Grad, im Bergland mit -3 bis -1 Grad. Am Mittwoch werden tagsüber 0 bis 2 Grad im Tiefland erwartet, im Bergland -5 bis 0 Grad. Am Donnerstag ist der Prognose zufolge dann verbreitet leichter Dauerfrost möglich - bei Temperaturen von -4 bis -1 Grad.