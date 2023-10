DWD: Höhepunkt des Sturmtiefs ab Nachmittag

Mehr zum Thema

Erste Uferbereiche und Straßen an Ostseeküste überschwemmt An der Ostseeküste sind wegen der Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und und Flensburg bereits zahlreiche Straßen unter Wasser. Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen, es steht schon vor der Tür, sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur.

Gruppe mit 28 eingeschleusten Migranten gefasst Die Bundespolizei hat im Süden Vorpommerns eine Gruppe von 28 eingeschleusten Migranten aufgegriffen. Die Frauen, Männer und Kinder wurden von Schleusern von polnischer Seite an die Grenze gefahren und liefen am Donnerstag bei Grambow (Vorpommern-Greifswald) neben Bahngleisen an der Strecke Stettin-Pasewalk entlang, wie ein Bundespolizeisprecher am Freitag sagte. Die Migranten aus Syrien und der Türkei, darunter fünf Kinder und Jugendliche, seien über die sogenannte Balkanroute in die Region Stettin (Szczecin) gekommen.